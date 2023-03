Abrini en Krayem blijven in de beschuldigdenbox tijdens proces aanslagen, enkel Abdeslam verlaat de zaal

Ook ‘gevaar­lijk­ste gedetineer­de van het land’ Ringo De Witte klaagt onmenselij­ke behande­ling aan: “Ze deden mijn blinddoek pas af toen ik vlak voor mijn dode moeder stond”

“Ze noemen me ‘de schrik van de cipiers’. Ik zat acht keer op de afdeling hoge veiligheid in Brugge, met terroristen als Abdeslam en Abrini.” Nee, een doetje is Ringo De Witte (48) beslist niet, zo bleek gisteren nog maar eens nadat de geïnterneerde man twee gevangenisbewakers aanviel. Hij klaagt in ‘Dag Allemaal’ echter - net als de beschuldigden op het terreurproces - aan hoe cipiers en agenten met gedetineerden omgaan. Al beseft Ringo ook dat zijn gedrag in de gevangenis een doodlopend straatje is. Een opvallende getuigenis van achter de tralies.