Abou Jahjah, Torfs en Van Eetvelt broeden op nieuwe centrumpartij: “Extreme partijen stoppen”

En dat is geen toeval. De voorbije maanden heeft zich namelijk een ‘groep’ gevormd rond Abou Jahjah, Torfs en D’Hooge. Ook Karel Van Eetvelt heeft zich daarbij aangesloten. De groep ziet de neergang van het politieke centrum met lede ogen aan, en is van mening dat er nood is aan een nieuwe kracht die centrumkiezers kan weghouden van extreme partijen. Inhoudelijk zou er nagedacht worden over een combinatie van de waarden van de huidige centrumpartijen.

“Nieuwe kracht nodig in het centrum”

“Het klopt: ik ben al even in gesprek met een grote groep mensen, onder wie Rik Torfs en David D’Hooghe”, zegt Abou Jahjah. “We delen het gevoel dat het huidige centrumaanbod ontoereikend is. We bespreken nu wat de mogelijkheden zijn om dat te veranderen”, klinkt het. Hij benadrukt dat er geen beslissing is genomen over de oprichting van een partij. “De komende tijd zal blijken hoe we juist verdergaan. We willen iets doen. Maar wat dat ‘iets’ wordt, is niet uitgemaakt.”