Abou Jahjah en Torfs broeden op nieuwe centrumpartij, Van Eetvelt ontkent betrokkenheid

Onder anderen auteur Dyab Abou Jahjah, kerkjurist Rik Torfs en grondwetspecialist David D’Hooghe denken na over de oprichting van een nieuwe centrumpartij in Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van ‘De Morgen’. De idee die hen samenbrengt: het politieke landschap moet grondig herverkaveld worden om de extreme partijen te stoppen. Voormalig Unizo- en Febelfin-topman Karel Van Eetvelt ontkent donderdag betrokken te zijn.

Afgelopen vrijdagavond, vlak na de nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws, stuurde Rik Torfs deze tweet de wereld in: “Er is duidelijk behoefte aan een nieuw en geloofwaardig centrum, onbaatzuchtig, daadkrachtig en aansluitend bij wat de gemiddelde Vlaming denkt en hoopt.” Onder meer Dyab Abou Jahjah en David D’Hooghe retweetten hem.

En dat is geen toeval. De voorbije maanden heeft zich namelijk een ‘groep’ gevormd rond Abou Jahjah, Torfs en D’Hooge. De groep ziet de neergang van het politieke centrum met lede ogen aan, en is van mening dat er nood is aan een nieuwe kracht die centrumkiezers kan weghouden van extreme partijen. Inhoudelijk zou er nagedacht worden over een combinatie van de waarden van de huidige centrumpartijen.

“Nieuwe kracht nodig in het centrum”

“Het klopt: ik ben al even in gesprek met een grote groep mensen, onder wie Rik Torfs en David D’Hooghe”, zegt Abou Jahjah. “We delen het gevoel dat het huidige centrumaanbod ontoereikend is. We bespreken nu wat de mogelijkheden zijn om dat te veranderen”, klinkt het. Hij benadrukt dat er geen beslissing is genomen over de oprichting van een partij. “De komende tijd zal blijken hoe we juist verdergaan. We willen iets doen. Maar wat dat ‘iets’ wordt, is niet uitgemaakt.”

Torfs geeft een gelijkaardige reactie. “Je voelt en ziet aan alles dat er een nieuwe kracht nodig is in het centrum. Dat gezegd zijnde, gaapt er wel een grote kloof tussen dat en een nieuwe partij stichten. Op dit moment zoeken we gewoon naar manieren om het politieke debat te stimuleren. Welke vorm dat concreet zal aannemen, is nog onduidelijk. Er zijn nog geen formele stappen genomen.”

Volgens een bron wil de groep rond de jaarwisseling beslissen, maar geen van de betrokkenen wil dat on the record bevestigen.

Geen Karel Van Eetvelt

Er was ook sprake van dat voormalig Unizo-topman Karel Van Eetvelt betrokken is bij de mogelijke oprichting van een politieke partij, maar in een reactie aan persagentschap Belga ontkent hij dat. “Ik heb zelf één uitvoerig gesprek gehad met deze drie heren over de noodzaak van politieke vernieuwing. Op geen enkel moment is daar evenwel een engagement uitgesproken om met hen samen een nieuwe politieke partij op te richten”, zegt Van Eetvelt. “Ik blijf geïnteresseerd in politieke vernieuwing en praat daar graag met diverse mensen over, maar ben geen politieke partij aan het oprichten”, schreef hij ook op Twitter.