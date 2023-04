ABORTUSDEBAT. Het rapport van de experten kritisch doorgelicht: “Als ‘mentale gezondheid’ een reden kan zijn op elk moment, zal abortus bij geslachtsvoorkeur vaker voorkomen”

update Vooruit en Groen vinden CD&V-voor­stel rond abortus "ruim onvoldoen­de", maar Rousseau wil “regering niet in een crisis storten”

CD&V is dan toch bereid om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 14 weken, maar voor de rest van de regering is dat lang niet voldoende. Vooruit en Groen houden vast aan de termijn van 18 weken, waar ook de door de regering gevraagde wetenschappelijke experten het volgens hen over eens zijn. Dat expertenrapport wordt vandaag besproken in het parlement. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil - ondanks de meningsverschillen - de regering niet in een crisis storten.