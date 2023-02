Abnormaal weinig sneeuwdagen deze winter, slechts 3 dagen sneeuw in de plaats van 13: “Opvallend” volgens weerman David Dehenauw

Stevige daling export Vlaams varkens­vlees

In de eerste tien maanden van 2022 exporteerde Vlaanderen 547 miljoen kilogram varkensvlees. Dat is 80 miljoen kilogram of 13 procent minder dan in dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) op vragen van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). De voorbije tien jaar zijn ook ruim duizend Vlaamse bedrijven met varkens verdwenen, een daling met 26 procent.