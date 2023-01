Abdeslam wil getuigen over transfervoorwaarden op proces aanslagen, maar stapt op omdat hij moet wachten

Op het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 heeft beschuldigde Salah Abdeslam de zittingszaal voor de zoveelste keer verlaten. Abdeslam vroeg bij aanvang van de zitting het woord om te getuigen over de transfervoorwaarden. Assisenvoorzitter Laurence Massart stelde echter voor om te wachten tot na de getuigenissen, waarop Abdeslam opstapte. Voor het eerst sinds lang tekenden alle beschuldigden, met uitzondering van Ibrahim Farisi, present bij de opening van de zitting.

Na dagenlange discussie over de transferomstandigheden en naaktfouilles wou Massart vandaag overgaan tot de orde van de dag: de getuigenissen van de hulpverleners die als eersten aanwezig waren na de aanslag in het metrostation van Maalbeek. Abdeslam, die voor het eerst sinds lang opnieuw aanwezig was, vroeg daarop het woord. Massart weigerde echter en stelde voor om te wachten tot na de getuigenissen. Abdeslam ging daar niet mee akkoord en vroeg vervolgens om de zaal te verlaten. Ook medebeschuldigde Osama Krayem stapte op.

De overige beschuldigden – Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa – bleven wel zitten. Ook Smail Farisi is aanwezig. Zijn broer Ibrahim is er niet, maar wordt vertegenwoordigd door zijn advocaat Xavier Carrette. Mogelijk is Farisi gewoon te laat, aldus Carrette.

KIJK. Dit is alles wat u moet weten over het terreurproces

Verdediging afwezigheid Abdeslam niet geakteerd

Ook gisteren was Abdeslam afwezig. Een groot deel van de zitting van donderdag werd nogmaals besteed aan de omstandigheden waarin de zeven beschuldigden worden overgebracht naar de Justitia-site, en dan vooral de naaktfouilles die ze moeten ondergaan. Naar aanleiding van die discussie had Paci een uitleg gegeven over de afwezigheid van Abdeslam op de zittingen van 3, 4 en 5 januari. Abdeslam had zijn overbrenging geweigerd omdat hij opnieuw naakt gefouilleerd zou worden.

De advocate drong erop aan dat haar uitleg op het zittingsblad genoteerd of geakteerd zou worden, maar het hof ging daar niet op in. Daarop legde Paci conclusies neer over dat punt, waarop het hof zich in een tussenarrest over de discussie moest uitspreken. In dat tussenarrest wees het hof het verzoek van de verdediging opnieuw af, erop wijzend dat de procedure voor het assisenhof mondeling verloopt en verklaringen slechts bij uitzondering letterlijk op het zittingsblad worden genoteerd.

“Nog nooit zoveel schade en menselijk leed”

De zitting is vandaag dan toch van start kunnen gaan met het verhoor van de hulpverleners die als eersten aanwezig waren na de aanslag in het metrostation van Maalbeek. De getuigenissen hadden eigenlijk dinsdag al moeten beginnen, maar door de commotie rond de transfervoorwaarden duurde het tot gisterenmiddag voor de directeur operaties van de spoorwegpolitie aan het woord kwam. Hij getuigde hoe de politie de slachtoffers van de aanslag bijstond, maar ook veiligheidszones moest opstellen en fouilles moest doen van het metrostation en de omgeving. Hij zei dat hij in zijn carrière als politieagent nog nooit zoveel schade en menselijk leed had gezien als op 22 maart 2016.

Vandaag komt de brandweer aan het woord en een arts die de slachtoffers bijstond. “Het zal daarom vooral gaan over de gewonden”, zei onderzoeksrechter Sophie Grégoire. Ze legde ook uit dat de onderzoeksrechters er bij de voorstelling van het onderzoek voor gekozen hebben om niet alle gewonden te vermelden. “Dat zijn er honderden en het is ook niet mogelijk om iedereen te lokaliseren op het moment van de aanslag. Bovendien zijn er niet alleen slachtoffers met fysieke verwondingen, maar ook mensen die psychologisch lijden.” “Vandaag zal er wel gesproken worden over types van verwondingen”, zei ze nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.