Abdeslam vindt dat Belgische staat excuses zou moeten aanbieden: “Risico’s genomen”

Abdeslam stak woensdag, op het einde van de voormiddag, plots zijn hand op en zei dat hij iets te vertellen had. Abdeslam zei dat hij zich realiseerde dat sommige uitspraken choquerend en kwetsend kunnen zijn.



"Maar we zijn hier voor de waarheid. En beter een waarheid die kwetst dan een leugen die goed aanvoelt", zei hij. Hij zei ook dat het onbegrip van slachtoffers die kwamen getuigen hem "erg geraakt" heeft. "Daarom wil ik de emoties even terzijde schuiven en me duidelijk uitdrukken, zodat ze kunnen begrijpen wat er met hen gebeurd is.”

“Risico genomen”

Waarna Abdeslam aanvoerde dat de regering destijds "de situatie verkeerd ingeschat heeft” door deel te nemen aan de internationale coalitie tegen IS en dat ze, door dit te doen, “te veel risico's genomen heeft” voor het volk. Hij zei “dat de gevolgen tot op de dag van vandaag voelbaar zijn". "Het minimum nu is dat de staat zijn verantwoordelijkheid neemt, zich excuseert zelfs", aldus Abdeslam, die zijn tussenkomst besloot met de woorden dat de overheid ook bij de verzekeraars tussenbeide moest komen om slachtoffers te vergoeden.

Bombardementen in Syrië

Verschillende beschuldigden duidden vandaag de bombardementen van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS in Syrië aan als reden voor de aanslagen. Ze verwezen naar de vele burgerslachtoffers die daarbij vielen.

Abdeslam zelf had het verhaal verteld van een vrouw die hij in 2014 mee uit het water had gehaald uit het kanaal op de grens tussen Molenbeek en Brussel. Hij antwoordde zo op de vraag van voorzitster Laurence Massart, die hem vroeg wat volgens hem de zin was van de golf van terreuraanslagen die gepland was in Europa. "Ik vertel het niet om een medaille te krijgen, maar om aan te tonen dat we samen leefden, elkaar respecteerden, ondanks verschillen", zei Abdeslam. Volgens hem veranderde alles met de "desastreuze beslissingen" van de politieke leiders, met "onomkeerbare gevolgen", die de aanval inzetten op Islamitische Staat, "dat geen bedreiging vormde voor het westen".

Abdeslam verwees naar de vele onschuldige slachtoffers die vielen, onder wie ook vrouwen en kinderen die verminkt werden. Over hen spreken als "collaterale schade" is als spugen in het gezicht, het is alsof een moslimleven minder waarde heeft, klonk het. Hij zei dat diegenen die achter de bombardementen in Syrië en Irak zitten ook in de beschuldigdenbox zouden moeten zitten. "Hier tellen we de doden, daar zijn ze gestopt met tellen", zei Abdeslam.

“Afzijdig houden”

Abdeslam verklaarde nog dat het nooit de bedoeling is geweest om de IS-vlag te hijsen in het Westen. Wel moet voor hem het Westen zich afzijdig houden als mensen in Syrië en Irak willen gaan leven onder de sharia-wetgeving. Abdeslam zei tot slot dat het bij hem begon met "compassie voor zijn broeders" en dat het eindigde bij 13 november 2015 (de datum van de aanslagen in Parijs, waar Abdeslam zichzelf normaal met een bommengordel zou opblazen).

Bij de andere beschuldigden klonk vandaag een gelijkaardige uitleg. Bilal El Makhoukhi legde uit dat hij Najim Laachraoui, de bommenmaker van de terreurcel, volgde in zijn objectief om “iets groots te doen om de bombardementen (van de internationale coalitie in Syrië en Irak) te stoppen”. Ook Abrini sloot zich hierbij aan, maar erkende dat het geweld de bommen van de coalitie niet zou doen stoppen en “dat het voor hem stopte toen er onschuldige mensen werden vermoord”.

Sofien Ayari antwoordde op zijn beurt dat wat hij in Syrië heeft gezien een diepgewortelde haat bij hem heeft doen ontstaan. “Ik weet dat wat ik nu zeg tegen mij zal gebruikt worden. Maar ik heb daar een haat ontwikkeld die ik nooit eerder had gevoeld. Het was als een fysieke pijn.” Verder vond hij dat er maar “één kant berecht” wordt en dat de verantwoordelijken voor de bombardementen ook zouden moeten terechtstaan.

Nadat hij het op het einde had over de twijfel of zijn daden het resultaat hebben opgeleverd dat hij wou, barstte hij in tranen uit.

Geen plan na de aanslag

Verder vertelden de beschuldigden dat er “geen plan” was na de aanslagen, want de emirs in Syrië en de leiders van de Brusselse terreurcel hadden nooit gedacht dat er iemand niet tot het einde zou gaan, zei Mohamed Abrini. Ook Salah Abdeslam onderstreepte dat de terreurcel geen rekening hield met leden die zich zouden bedenken.

Abrini, bekend als ‘de man met het hoedje’, moest zich op 22 maart 2016 samen met de broers El Bakraoui opblazen op de luchthaven van Zaventem, maar bedacht zich op het laatste moment. Daarna verliep alles chaotisch en leek er paniek te ontstaan bij de overgebleven leden van de terreurcel. Voorzitster Laurence Massart verbaasde zich in de rechtszaal over het feit dat de terroristen nauwgezet te werk gingen bij de voorbereiding van de bommen, maar dat er eigenlijk geen plan leek te zijn voor na de aanslagen. “De broers El Bakraoui dachten niet dat het nodig zou zijn omdat het ‘de laatste dag’ zou zijn”, aldus Abrini.

Hij wandelde op 22 maart van Brussels Airport naar het appartement van Hervé Bayingana Muhirwa in de Tivolistraat, waar hij na de inval in Vorst een week eerder ook al onderdak had gekregen. Daar is Abrini volgens die laatste rond de middag toegekomen. Kort daarna belde ook Osama Krayem aan in het appartement, nadat die had nagelaten zichzelf op te blazen bij de aanslag op de metro in Maalbeek. Bayingana Muhirwa verklaarde daarover dat zijn “stressniveau de hoogte inschoot” toen hij besefte dat de twee mogelijk betrokken waren bij de aanslagen. Hij bevestigde ook dat Krayem en Abrini “verbaasd waren” toen ze mekaar zagen. Desondanks heeft hij de twee verschillende dagen onderdak verschaft.

Abdeslam, die een aantal dagen voor de aanslagen in Brussel werd gearresteerd, beaamde dat de terreurcel geen rekening hield met terroristen die op het laatste nippertje zouden terugkrabbelen. “Het was een shock toen ze mij zagen na Parijs”, klonk het.

