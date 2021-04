Abdeslam veroordeeld tot schadevergoeding aan gewonde agent

Ooit was Ibrahim Ouassari (42) een straatjon­gen in Molenbeek. Nu is hij bestuurder bij Proximus: “In het tweede middelbaar slaagde ik nog. Daarna: alleen nog gebuisd en zonder diploma van school”

5:00 “De laatste keer dat ik geslaagd was op school, was in het tweede middelbaar. Daarna: elk jaar gebuisd, in elke richting die ik probeerde - van schilder tot kapper.” Aan het woord: Ibrahim Ouassari (42). Ooit was hij straatjongen in Molenbeek, zonder geld en zonder diploma, sinds deze week zetelt hij in de Raad van Bestuur van Proximus en noemt Google-baas Sundar Pichai hem “een van de 32 innovators die de toekomst beter maken.” Dit is zijn verhaal.