Abdeslam over terreurcel: “Net als CIA- of FBI-agent moest ook ik zwijgen”

Abdeslam nam het woord na de getuigenis van Youssef El Ajmi, die hem “geïnspireerd” had. El Ajmi had onder meer verklaard dat Ibrahim El Bakraoui alles had verzwegen tegen iedereen en had geprofiteerd van hun vriendschap. “Ik ben personen gaan ophalen die hebben deelgenomen aan de aanslagen van 13 november. Op dat moment had ik mijn sociaal en familiaal leven, maar ik kreeg ook instructies”, aldus Abdeslam.

Hij legde uit hoe leden van een terreurcel moeten zwijgen, ook om anderen te beschermen. “Ik ging met een vriend naar het casino en na een of twee uur ging ik zonder iets te zeggen weg om mijn opdrachten uit te voeren”, zei hij. “Achteraf worden mensen vervolgens bevraagd over waarom ze bij mij in het casino waren, maar zoals een agent bij de FBI en de CIA mocht ik geen informatie geven.”

“Voorzorgsmaatregelen”

Abdslam beweerde ook dat hij de voornamen zelfs niet kende van de mensen met wie hij samenleefde. “Ik ben Sofien Ayari zelf gaan ophalen en we leefden samen in de appartementen. Maar toen ik werd opgepakt en men vroeg wie er nog bij mij was, zei ik Abu Hamza. Ik kende zelfs zijn voornaam niet”, legde hij uit. “Zelfs in zo’n intieme sfeer waren er voorzorgsmaatregelen. We zeiden niets over ons gewoon leven.” Hetzelfde gebeurde wanneer Abdeslam mensen ging ophalen na hun verblijf in Syrië. “We deelden geen info, er was vooral radiostilte. Als je deel uitmaakt van zo’n groep, zijn er instructies die je moet respecteren.”

Abdeslam ging verschillende Syriëstrijders die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs met de auto ophalen toen ze onderweg waren van Syrië. Het gaat om Mohamed Belkaid, Najim Laachraoui, Osama Krayem, Sofien Ayari en Ahmad Alkhald.

Hij werd in Parijs veroordeeld tot levenslang voor zijn aandeel bij de aanslagen van 13 november, maar ontkent elke betrokkenheid bij de aanslagen van Zaventem en Maalbeek.

