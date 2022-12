Abdeslam nam niet deel aan aanslagen in Brussel, volgens zijn advocate: “Verwar niet met Parijs”

Elk jaar stromen 15.000 langdurig zieken recht­streeks door naar pensioen

Elk jaar stroomt het equivalent van een kleine Belgische gemeente rechtstreeks door van een ziekte-uitkering naar het pensioen. In 2020, het recentste jaar in de cijfers van het Riziv, ging het om 15.904 langdurig zieken. Dat is bijna een tiende van het totale aantal Belgen dat in 2020 met pensioen ging, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

