Abdeslam komt niet naar preliminaire zitting over terreuraanslagen Brussel: “Transporten met fouilleringen en dwangbuizen niet opnieuw beleven”

Vertraging proces aanslagen? Beschuldig­den­boxen dienen mogelijk aangepast

In het Justitia-gebouw in Evere vindt maandag de preliminaire zitting plaats van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Daarbij is het uitkijken naar de discussie rond de individuele boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. Mogelijk moeten die nog aangepast worden.

9 september