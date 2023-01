Abdeslam klaagt over “slag in gezicht van agent” en excuseert zich bij slachtoffers: “Voor dit soort zaken kwam u niet naar hier”

Salah Abdeslam zegt dat hij een slag in het aangezicht gekregen heeft van een politieman voor zijn overbrenging vanuit de gevangenis. Dat zei zijn advocate Delphine Paci bij de start van de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. De beschuldigde nam ook zelf het woord. Hij excuseerde zich tegenover de slachtoffers, “want ik weet dat u niet voor dit soort zaken naar hier kwam”.

Volgens zijn advocate heeft Abdeslam sporen van geweld aan zijn lippen, al zouden die enkel aan de binnenkant van de mond te zien zijn. De advocate vroeg om de zitting niet te schorsen, maar wel om een wetsgeneesheer te laten komen zodat die de verwondingen kan vaststellen. Voorzitster Laurence Massart ging op die vraag in: tijdens de middagpauze komt er een wetsgeneesheer.



Volgens Paci is er een probleem met minstens twee agenten in de glazen box. Zij zouden zich misdragen, klinkt het. “De minister van Justitie zei ‘s ochtends op de radio nog dat hij gehecht is aan de rechtsstaat, ik begrijp dit niet goed”, klinkt het.

“Moeite met manier waarop hij me aansprak”

Abdeslam zelf kreeg ook het woord. Hij zei dat hij bij het verlaten van zijn cel had aangegeven dat hij naar de zitting wou komen. Hij zou ook gehoorzaamd hebben om zich naakt te laten fouilleren. “Op een gegeven moment vroeg een van hen om naar de muur te kijken. Ik had moeite met de manier waarop hij mij aansprak en vroeg of hij ook mijn ogen misschien wou controleren. Maar ik bleef kalm. Toen ik vroeg om zijn chef erbij te halen, met wie ik een goed contact heb, verhief hij zijn stem. Ik bleef zeggen dat ik kalm was.”

Volgens Abdeslam pakten drie politiemannen hem daarop vast en probeerden ze hem te overmeesteren. Abdeslam gaf toe dat hij zich daarbij verzette. “Maar op een gegeven moment geeft een van hen me een slag op de lippen. Er kwamen anderen bij, ook de chef zag me. Ik zei: ‘Ik ben kalm en ze hebben me met geweld overmeesterd.’ De chef zei daarop om me los te laten. Hij riep andere politiemannen erbij om de fouille verder te zetten”, aldus Abdeslam.

“Haat botvieren”

Abdeslam excuseerde zich nog tegenover de slachtoffers van de aanslagen. “Want ik weet dat u niet voor dit soort zaken naar hier kwam.” Hij wilde het incident naar eigen zeggen eerst niet ter sprake brengen “om het proces te laten vooruitgaan”, maar uiteindelijk deed hij het toch “omdat het maar niet stopte”. Volgens hem zijn sommige politiemannen wel correct, anderen zouden echter “van de situatie profiteren om hun haat te botvieren”.

Zowel burgerlijke partijen als het parket waren het ermee eens dat de zitting niet geschorst moest worden in afwachting van een wetsgeneesheer. Procureur Bernard Michel benadrukte dat het vermoeden van onschuld ook geldt voor de politiemannen.

“Carte blanche voor geweld”

Ook beschuldigde Ali El Haddad Asufi beklaagde zich over het geweld dat de politie zou gebruiken bij de overbrengingen. Hij zei dat de “dwang” die de politie mag gebruiken in realiteit een “carte blanche is voor geweld”, inclusief slagen en beledigingen. Hij vroeg om in te grijpen, “anders zullen er nog doden vallen”.

Gisterenmiddag was er ook al een incident tussen beschuldigden en de politie in de glazen box. Toen één van de agenten tijdens een pauze een opmerking maakte tegen Ali El Haddad Asufi, mengde Salah Abdeslam zich in de discussie. Met verheven stem zei hij “dat ze moesten stoppen met problemen te zoeken”. De situatie kalmeerde toen een andere politieman kwam inpraten op de beschuldigden.