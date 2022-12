Abdeslam en El Makhoukhi weigeren overbrenging uit gevangenis voor zesde procesdag, zitting geschorst na discussie met advocaat El Makhoukhi

Beschuldigden Salah Abdeslam en Bilal El Makhoukhi weigeren vandaag om het proces bij te wonen over de aanslagen in Brussel en Zaventem. Voorzitter Laurence Massart zei vanmorgen bij het begin van de zitting dat de twee zich niet wilden laten overbrengen vanuit de gevangenis. Intussen is de zitting geschorst. De voorzitter riep de stafhouder erbij na discussie met Nicolas Cohen, de advocaat van El Makhoukhi.

Volgens Massart werd ze ‘s ochtends door de politie geïnformeerd dat beide beschuldigden weigeren om naar het proces te komen en dat ze geen medisch attest hebben om afwezig te zijn. De voorzitster zei dat ze de politie daarom vroeg om wat ‘psychologie’ in te zetten om de twee alsnog te overtuigen - door hen erop te wijzen dat het hun proces is, “dat ze zich er kunnen verdedigen en er het woord nemen”.

Incident vorige week

De voorzitster legde vervolgens omstandig uit aan de jury waarom de beschuldigden in de box iedere dag verplicht overgebracht worden naar het Justitia-gebouw in Haren. Ze wees erop dat de politie eventueel dwang mag gebruiken om de beschuldigden uit hun cel te halen - maar geen geweld, benadrukte ze.



Ze herinnerde ook aan het incident van vorige week, waarbij beschuldigde Ali El Haddad Asufi beweerde dat hij het slachtoffer was van politiegeweld bij zijn overbrenging. De voorzitster zei dat de politie een nieuw incident wou vermijden. Naar het incident met El Haddad Asufi heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend.

Volledig scherm Beschuldigde Ali El Haddad Asufi. © BELGA

Zitting geschorst

Intussen is de zitting geschorst. De voorzitster van het hof weigerde beschuldigde Mohamed Abrini het woord te geven, net als de advocaten van de verdediging. Het ging volgens haar om een procedurele uitleg en ze weigerde die te laten becommentariëren. Toen vervolgens Nicolas Cohen, de advocaat van El Makhoukhi, alsnog aandrong, schorste de voorzitter de zitting en riep ze de stafhouder erbij. De stafhouder heeft als rol om te bemiddelen in geschillen tussen advocaten, tussen cliënten en advocaten, en tussen advocaten en rechtbanken.

Cohen voerde aan dat hij vandaag geen contact heeft gehad met zijn cliënt en dus niet op de hoogte is van de redenen waarom die weigert om overgebracht te worden. Volgens hem heeft El Makhoukhi een telefoon in zijn cel, maar kan hij enkel uitgaande oproepen doen, geen oproepen ontvangen. Zonder informatie kan hij zijn cliënt niet verdedigen, zei hij.

Farisi wil aanklagen dat beschuldigden wegblijven

In het gewoel viel op dat beschuldigde Ibrahim Farisi, die als vrij man verschijnt op het proces en dus niet mee in de beschuldigdenbox zit maar vlak ervoor, ook aandrong om het woord te krijgen. Zijn advocaat Xavier Carrette maande hem meermaals aan om te gaan zitten, omdat het moment daar niet was, maar Farisi ging daar niet op in. Hij wees naar de beschuldigden in de box en probeerde iets te zeggen, maar dat was moeilijk verstaanbaar omdat zijn microfoon uit stond.

Volledig scherm Smail Farisi en Ibrahim Farisi vorige week in de rechtbank. © BELGA

Zijn advocaat verduidelijkte achteraf dat Farisi wou aanklagen dat de beschuldigden, die op het punt stonden om voor de derde dag op rij allemaal de box te verlaten, wegbleven uit de zaal. “Het is zijn proces en hij wil het na al die jaren ook begrijpen en zich verdedigen”, zei Carrette. Farisi wordt ervan beschuldigd dat hij zijn broer Smail hielp bij het leegmaken van een studio die door de aanslagplegers gebruikt werd. Smail Farisi had de studio aan hen onderverhuurd.

Akte van verdediging van advocate Abdeslam

Op de agenda van de zesde procesdag over de aanslagen in Brussel en Zaventem staat vandaag normaal de akte van verdediging van de advocate van Salah Abdeslam. Eerst moet het Openbaar Ministerie wel nog de 467 pagina's tellende akte van beschuldiging afronden, waarvan er nog 54 pagina's te gaan zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels de rol belicht van negen van de tien beschuldigden. Er rest vandaag enkel nog de rol van Ibrahim Farisi. Daarna zal het Openbaar Ministerie nog een overzicht geven van relevante wettelijke bepalingen.

Volledig scherm Advocate Delphine Paci overlegt met haar cliënt Salah Abdeslam vorige week. © Photo News

Nadien is het dan aan Delphine Paci, de advocate van Abdeslam, voor haar akte van verdediging. Mogelijk is er voldoende tijd om ook advocaten van andere beschuldigden het woord te geven. Maar de meesten zullen daartoe komende maandag de kans krijgen. Deze woensdag en donderdag zijn er geen zittingen omdat er politiecapaciteit vrijgemaakt moet worden voor een Europese top.

Jury

Het is afwachten vandaag of er nog meer juryleden of plaatsvervangers afhaken. Op dit moment zijn ze nog met 31. Aan het einde van het proces, binnen een achttal maanden, moeten er daarvan minstens twaalf overblijven. Ook gisteren moest alweer een plaatsvervangend jurylid verstek geven wegens ziekte. De voorzitster van het hof gaf aan dat er bovendien een virus rondwaart bij de magistraten van het hof en de griffiers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Terreurproces uitgelegd in 90 seconden door Faroek Özgünes