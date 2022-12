Abdeslam en El Makhoukhi weigeren overbrenging uit gevangenis voor zesde procesdag, akte van beschuldiging afgerond nadat proces weer twee uur stilligt

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag, op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016, de voorlezing van de akte van beschuldiging afgerond, waarmee vorige week dinsdag was gestart. De zitting lag op deze zesde procesdag wel weer een tweetal uur stil, na een discussie die ontstond toen bleek dat beschuldigden Salah Abdeslam en Bilal El Makhoukhi hun overbrenging uit de gevangenis naar de rechtszaal hadden geweigerd.

Bij aanvang van de zitting, toen bleek dat Abdeslam en El Makhoukhi afwezig waren zonder medisch attest, legde de voorzitter van het hof, Laurence Massart, aan de jury uit dat ze een proces-verbaal liet opstellen over hun afwezigheid. Ze wees er ook op dat de politie dwang mag gebruiken - geen geweld, benadrukte ze - om de beschuldigden over te brengen uit de gevangenis naar het Justitia-gebouw in Haren.

Incident vorige week

Maar de voorzitster voegde eraan toe dat de politie daar niet om stond te springen, nadat Ali El Haddad Asufi hen vorige week ervan had beschuldigd dat ze hem “gewurgd” hadden bij zijn overbrenging, toen ze een armklem toepasten. Massart droeg de politie op om wat ‘psychologie’ te gebruiken bij Abdeslam en El Makhoukhi, om hen alsnog te overtuigen - door hen erop te wijzen dat het hun proces is, “dat ze zich er kunnen verdedigen en er het woord nemen”. “Maar dat heeft klaarblijkelijk niet gewerkt”, klonk het.

Volledig scherm Beschuldigde Ali El Haddad Asufi. © BELGA

Zitting geschorst

De advocaten van de verdediging vroegen vervolgens het woord, maar dat werd hen geweigerd. Ook beschuldigde Mohamed Abrini, die aanstalten maakte om opnieuw samen met de vier anderen uit de beschuldigdenbox te vertrekken en wilde uitleggen waarom, kreeg het woord niet.



De advocaat van El Makhoukhi, Nicolas Cohen, gaf vervolgens aan dat hij de reden van de weigering van zijn cliënt om er vandaag niet te zijn, niet kende en hem in die omstandigheden niet kon verdedigen. De voorzitster, die de advocaten “omwille van de coherentie” pas na de akte van beschuldiging aan het woord wou laten, onderbrak hem, schorste de zitting en riep de stafhouder erbij. De stafhouder heeft als rol om te bemiddelen in geschillen tussen advocaten, tussen cliënten en advocaten, en tussen advocaten en rechtbanken.

Volledig scherm Advocate Delphine Paci overlegt met haar cliënt Salah Abdeslam vorige week. © Photo News

Twee uur later hervatte de zitting en bleek dat Cohen nu wel zijn cliënt kon verdedigen. De voorzitster sprak over de discussie met de verdediging als dat die terug te leiden was tot een “kwestie van timing”. Het Openbaar Ministerie ging vervolgens door met het voorlezen van de laatste pagina’s van de akte van beschuldiging, waarin vooral nog de rol van beschuldigde Ibrahim Farisi werd toegelicht, die hielp met het leegmaken van een studio die zijn broer onderverhuurde aan de aanslagplegers.

Ibrahim Farisi liet zich overigens zelf opmerken toen hij zich rechtzette om zich te beklagen over de beschuldigden in de box. Farisi verwijt hen dat ze wegblijven uit de zaal. Zijn advocaat Xavier Carrette, die zijn cliënt aanmaande om te gaan zitten, omdat het moment niet daar was, legde later uit dat hij “het na al die jaren ook wil begrijpen en zich wil verdedigen”.

Volledig scherm Smail Farisi en Ibrahim Farisi vorige week in de rechtbank. © BELGA

Beschuldigde Ibrahim Farisi heeft op 23 en 25 maart 2016, vlak na de aanslagen in Brussel en Zaventem dus, het safehouse van de terroristen in de Kazernenlaan in Etterbeek samen met zijn broer leeggehaald. De jongste van de twee Farisi’s die terechtstaan, moet op dat moment geweten hebben dat de broers-El Bakraoui, die allebei verbleven in het safehouse dat door zijn broer onderverhuurd werd, gezocht werden in een terroristische context, zo las federaal procureur Paule Somers voor uit de akte van beschuldiging.

Ibrahim Farisi werd samen met zijn broer opgepakt op 9 april 2016, in de buurt van de studio, nadat daar net een huiszoeking had plaatsgevonden. Toen de politie het safehouse binnenviel, was dat volledig leeg.

Uit videobeelden viel op te maken dat Ibrahim Farisi op 23 maart 2016 zijn broer Smail hielp met het leegmaken van het appartement van waaruit Khalid El Bakraoui en Osama Krayem de ochtend ervoor vertrokken waren om de aanslag te plegen in metrostation Maalbeek. Dat is na de aanslagen, maar voor de arrestatie van Krayem en medebeschuldigde Mohamed Abrini, zo las de federale procureur voor.

De procureur las dat “de situatie” binnen de familie-Farisi besproken werd vóór de verhuis. “Familiale solidariteit lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben in hoe de zaken verlopen zijn”, zei de procureur. Uit verklaringen van de vriendin van Smail Farisi blijkt dat “de gehele familie” op de hoogte was. Het was pas op 9 april, toen de studio op tv was, dat de twee broers zouden beslist hebben om zich aan te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Terreurproces uitgelegd in 90 seconden door Faroek Özgünes