AB InBev vraagt aan Bretoense brouwerij om naam Leff niet meer te gebruiken

Leuven Leuvense brouwerij van AB InBev gaat resoluut voor ‘Net Zero’: “Duurzaam­heid is onze business en dat zal het altijd blijven”

AB InBev kondigt aan dat de bierbrouwer in 2028 ‘Net Zero’-operaties wil bereiken in haar vijf grootste Europese brouwerijen, waaronder in Jupille en in Leuven. “Net omdat we nog vele jaren willen blijven brouwen, is het van belang dat we die natuurlijke rijkdommen beschermen en in stand houden”, zegt Andy Finck, verantwoordelijk voor alle Belgische brouwerijen bij AB InBev.

10 december