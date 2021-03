AB InBev komt met opvolger voor "Mijn thuis is waar mijn Stella staat"

Bierreus AB InBev wil zijn biermerk Stella Artois herlanceren op de Belgische markt. Na 14 jaar zonder actieve communicatie rond het merk, kondigt de brouwer een nieuwe campagne aan. Die werd maandagochtend in thuisstad Leuven voorgesteld, in aanwezigheid van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

AB InBev positioneert Stella Artois wereldwijd als een kwaliteitspils. "De pils werd in 1926 voor het eerst gebrouwen en getapt langs de oevers van de Dijle in Leuven. Het bier veroverde van daaruit de wereld en is vandaag verkrijgbaar in 104 landen en wereldwijd goed voor een volume van 11,6 miljoen hectoliter", klinkt het.

De laatste grote reclamecampagne rond het merk had de succesvolle slogan "Mijn thuis is waar mijn Stella staat".

De nieuwe campagne gaat over "The Life Artois", een slogan die moet verwijzen naar een mindset om te genieten van het goede leven. "In 2020 hebben we heel wat moeilijkheden gekend en 2021 is voor ons een heel belangrijk jaar", zegt Julie Dejonghe, brandmanager van Stella Artois. "We geven Stella Artois met de herlancering van het merk een nieuw elan en nieuwe betekenis, en laten de mensen uitkijken naar de nakende heropening van de horeca. We willen met onze nieuwe campagne perspectief bieden."

"Het biermerk wil via affiches en spots maar ook met acties, evenementen en een artistieke campagne de trots op de Belgische biercultuur uitdragen", aldus nog Dejonghe. Voor "The Life Artois" gaat Stella Artois met zangeres Axelle Red in zee. Haar nummer ‘Sensualité’ wordt de soundtrack van de campagne. Het nummer werd voor de gelegenheid opgenomen in een akoestische versie, gespeeld door vijf leden van de Brussels Philharmonic.

“Hoop op betere toekomst”

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zei ook te hopen dat de nieuwe campagne bijdraagt "aan de hoop op een betere toekomst" na de coronacrisis. De stad Leuven wil de heropening van de horeca, waarvoor de datum van 1 mei ondertussen naar voren geschoven werd, goed voorbereiden en Ridouani bekijkt welke maatregelen zijn stad nog kan nemen ter ondersteuning van de horeca.

Stella Artois zag zijn marktaandeel in de retail in België in januari met 2,1 procentpunt stijgen tegenover dezelfde maand in 2020. Vorig jaar werd voor het merk een speciale groene fles uitgebracht. De alcoholvrije variant Stella Artois 0,0% wordt ook opgenomen in de nieuwe campagne. AB InBev heeft zich tot doelstelling gesteld dat tegen 2025 een vijfde van de totale volumes uit niet- of laagalcoholische producten bestaat.