AB InBev brengt Oekraïens bier op de Belgische markt

Minister Van der Straeten: “België niet gekant tegen embargo op Russische olie”

Hoewel ons land tot 30 procent afhankelijk is van Russische olie, steunt België een progressief embargo op de invoer van Russische olie in de EU. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) maandag gezegd bij haar aankomst op een buitengewone vergadering van de EU-ministers van Energie in Brussel. Ons land is ook niet gekant tegen uitzonderingen voor landen die afhankelijker zijn van de Russische invoer.

2 mei