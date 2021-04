Aanzienlijke daling zelfmoordcijfers in Vlaanderen tussen 2000 en 2018

Het aantal zelfmoorden in Vlaanderen is tussen 2000 en 2018 aanzienlijk gedaald. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), nadat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) recent de evaluatie van het tweede ‘Vlaams actieplan Suïcidepreventie’ (VAS) heeft afgerond. Dat plan liep van 2012 tot 2020. De resultaten van de evaluatie vormen een belangrijke basis voor het nieuwe actieplan, dat eind dit jaar voorgesteld zal worden.

Vlaanderen heeft – in vergelijking met andere landen en regio’s – een hoog suïcidecijfer. Daarom wordt er sinds midden jaren 2000 gewerkt met actieplannen om het aantal zelfdodingen terug te dringen.



Het tweede VAS werd in 2012 door toenmalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) gelanceerd. Het betrof een veel breder en omvangrijker plan dan het eerste VAS, met een meer ambitieuze Gezondheidsdoelstelling: een daling van 20 procent suïcides tegen 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2000.

1813

Het plan omvatte ook heel wat nieuwe acties, methodieken en initiatieven. Zo werd er destijds beslist dat Zelfmoord1813.be dé portaalsite voor suïcidepreventie in Vlaanderen zou worden. De Zelfmoordlijn kreeg het verkorte nummer 1813, ging samenwerken met Tele-Onthaal en vergrootte haar capaciteit. Vanaf dat moment begon onder meer ook nauwe samenwerking met media voor een veilige berichtgeving, waardoor het thema suïcide(preventie) meer bespreekbaar werd gemaakt in de samenleving. Het VLESP werd als partnerorganisatie aangesteld voor de coördinatie en ontwikkeling van vele nieuwe methodieken en acties.

Daling van 26 procent

Eind 2020 liep het tweede VAS af. Op vraag van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde VLESP de eindevaluatie uit. Hierbij werd op verschillende indicatoren geëvalueerd, met als eerste belangrijke indicator de Gezondheidsdoelstelling.

Volledig scherm Zelfmoordlijn. © RV

De officiële sterftecijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar, dus baseerde VLESP de evaluatie op de meest recente cijfers die beschikbaar zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid; die van 2018. “Deze cijfers tonen dat er tussen 2000 en 2018 een daling van 26 procent in het aantal suïcides in Vlaanderen kan worden vastgesteld”, zo klinkt het in een persbericht. “De daling is vrij gelijkend voor beide geslachten met een daling van 31 procent bij vrouwen en 26 procent bij mannen.”

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

Wanneer naar de verschillende leeftijdsgroepen wordt gekeken, zijn er enkele verschillen op te merken. Voor bijna alle leeftijdsgroepen werd de gezondheidsdoelstelling gehaald. Bij sommige leeftijdsgroepen betreft het zelfs een sterke daling, zoals bij vrouwen tussen 30-44 jaar (daling van 46 procent) en jonge mannen tussen 16-29 jaar (daling van 41 procent). Ook bij de ouderen zien we dalingen van 30 procent (vrouwen 75+) en 37 procent (mannen 75+).

De dalingen bij de leeftijdsgroep 45-49 jaar ( -18 procent bij vrouwen en -11 procent bij mannen) en jonge vrouwen tussen 16-19 jaar (-16 procent) zijn niet voldoende om de gezondheidsdoelstelling van -20 procent te bereiken. Ook bij de 60-74 jarige mannen (-19 procent) is de doelstelling net niet gehaald. De ongunstige evolutie in de groep 45-59 jaar heeft tijdens VAS II geleid tot een studie waarbij op zoek is gegaan naar specifieke risicofactoren voor deze leeftijdsgroep.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Suïcidepogingen

Alhoewel het niet specifiek is opgenomen in de gezondheidsdoelstelling is het ook belangrijk om naar de evolutie van suïcidepogingen te kijken, aangezien dit de belangrijkste risicofactor is voor suïcide. Daarvan tonen de cijfers dat er tussen 2000-2019 een significante daling van 20 procent in het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen kan worden vastgesteld.

Prioritair

Algemeen kan het behalen van de gezondheidsdoelstelling en de evolutie van 26 procent minder suïcides als positief beschouwd worden, zo klinkt het. Een belangrijke aanvulling hierbij is dat uit internationale studies blijkt dat het merendeel van landen met een suïcidepreventieplan hun doelstellingen niet haalt: enkel Japan en de VS in de jaren 90 haalden de vooropgestelde targets.

“Wanneer de evolutie van de Vlaamse suïcidecijfers wordt vergeleken met evoluties in andere landen (Nederland: suïcidecijfers tussen 2008 en 2017 met 40 procent gestegen; UK: in 2018 en 2019 hoogste cijfers sinds 2000; VS: stijging van 37,8 procent tussen 2000 en 2018) kan deze dalende trend in Vlaanderen als hoopvol worden beschouwd en vooral als indicatie dat preventie werkt.”

Quote Er zijn nog steeds 3 zelfdodin­gen per dag in Vlaanderen, alsook 27 suïcidepo­gin­gen. Suïcidepre­ven­tie moet dus blijvend als prioritair worden beschouwd, zeker ook gezien de mogelijke impact van Covid-19. Prof. Dr. Gwendolyn Portzky, directeur van VLESP

De verdere evaluatie van VAS II “toont aan dat er heel wat nieuwe, innovatieve en evidence-based methodieken en initiatieven zijn gerealiseerd”, maar dat er “ook de nodige zwaktes en bedreigingen” zijn. “Zo is onder andere de setting Werk en Bedrijven een moeilijk bereikbare setting voor suïcidepreventie, zijn er nog heel wat noden die moeten aangepakt worden en zal vooral Covid-19 (waarvan de impact nog niet helemaal duidelijk is) op langere termijn mogelijks een negatieve invloed hebben op het mentaal welzijn en op suïcidaliteit in Vlaanderen.”

“Globaal gezien kunnen we positief terugkijken op het tweede Vlaams actieplan suïcidepreventie en de vele gerealiseerde acties”, zegt Prof. Dr. Gwendolyn Portzky, directeur van VLESP. “Ook op internationaal vlak was dit een breed en omvangrijk plan dat er stond, en het feit dat Vlaanderen de gezondheidsdoelstelling heeft gehaald, kan vanuit dit perspectief als positief, hoopvol en eerder uitzonderlijk beschouwd worden.”

“Echter, de cijfers tonen eveneens aan dat er nog steeds 3 zelfdodingen per dag in Vlaanderen zijn, alsook 27 suïcidepogingen per dag in Vlaanderen. Dit betekent dat er blijvend sterk moet ingezet worden op de verdere preventie van suïcidaal gedrag en dat suïcidepreventie in Vlaanderen blijvend als prioritair moet worden beschouwd, zeker ook gezien de mogelijke impact van Covid-19.”

Derde actieplan

“Het is duidelijk dat suïcidepreventie hoog op de agenda moet blijven staan”, beaamt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke. “Ik heb dan ook aan VLESP de opdracht gegeven om het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie te ontwerpen. Het VLESP is hiermee volop bezig om samen met andere partners en organisaties uit verschillende settings dit voor te bereiden. Op 19 november zal de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaatsvinden waar de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie zal worden voorgesteld. Naast suicidepreventie investeert Vlaanderen ook prioritair in geestelijke gezondheidszorg.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.