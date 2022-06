Aantal zonnebankcentra in ons land in twee jaar tijd gehalveerd: “De lobby wordt alleen maar groter”

Trouwen buiten het gemeente­huis blijft mogelijk

Goed nieuws voor iedereen die graag in openlucht wil trouwen: huwen buiten het gemeentehuis blijft mogelijk dankzij een wetswijziging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Door die wetswijziging moet een huwelijk niet meer per se in het gemeentehuis plaatsvinden. Dat bevestigt het kabinet van de minister.

28 juni