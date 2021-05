Aantal zoek- en reddingsoperaties door defensiehelikopters vorig jaar fors gedaald

Het hele jaar staat een NH90-helikopter van Defensie op de luchtmachtbasis in Koksijde paraat om zogenaamde SAR-operaties - search and rescue - uit te voeren. De Belgische Defensie heeft in totaal vier van die helikopters, die zowel voor zoek- en reddingsoperaties als voor andere taken zoals anti-piraterij, observatie en transportopdrachten worden ingezet.

Maar in 2020 moesten die helikopters fors minder uitrukken voor SAR-missies, blijkt uit cijfers die Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg. Het aantal uitgevoerde interventies daalde van 66 in 2019 naar 41 in 2020, het aantal oproepen zakte van 90 naar 54 en het aantal geholpen personen van 28 naar 16.

Volgens Pillen heeft dat te maken met het coronavirus: omdat mensen zich veel minder dan gewoonlijk verplaatsten, bevonden minder mensen zich in een noodsituatie op zee, klinkt het.

“Te weinig”

Het Open Vld-Kamerlid waarschuwt wel dat de interventies weer zullen toenemen eens het normale leven weer is opgepikt, en dat de vier NH90's dan mogelijk niet meer zullen volstaan. Reden is het afscheid van de Alouette III-helikopter dit jaar. Die toestellen gaan standaard mee met de missies van de fregatten (soort schepen) van Defensie, maar vanaf midden dit jaar moeten de vier NH90-helikopters ook die functie vervullen.

“Reken nog dat deze toestellen uiteraard geregeld in onderhoud gaan, dan mag er niet veel fout lopen of onze reddingsoperaties komen in het gedrang”, zegt Pillen. “Eigenlijk zijn vier dergelijke heli’s gewoon te weinig voor alle opdrachten.”

Hoewel er afspraken zijn met de buurlanden voor absolute noodgevallen, moet Defensie volgens Pillen wel bekijken of er extra NH90's kunnen worden aangeschaft en of er een ander, goedkoper type helikopter kan worden ingezet voor de missies met de fregatten. Ook drones moeten een belangrijkere rol spelen boven de Noordzee, vindt hij.