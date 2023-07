Aantal zittenblijvers in beroepsonderwijs stijgt: “Een muurtje metsen leer je niet vanop afstand”

Het aantal middelbare scholieren in het beroepsonderwijs dat te horen kreeg het jaar opnieuw te moeten doen, is gestegen. In het ASO bereikt het slaagpercentage opnieuw het niveau van voor de coronacrisis. “Het beroepsonderwijs beseft dat men de lat niet nòg lager kan leggen”, zegt cognitief psycholoog en onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent). Wat is er aan de hand?