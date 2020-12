Aantal ziekenhuisopnames daalt niet meer. Intensivist Philippe Jorens: “Druk op ziekenhuizen wordt erg groot”

Coronacij­fers voorspel­len weinig goeds: “Mensen denken enkel aan zichzelf. Ik, ik, ik”

7 december Nu de coronacijfers trager dalen en richting een plateau gaan, zijn versoepelingen steeds verder weg. Dik een week geleden dachten we nog in december in een veilige zone te kunnen belanden, enkele dagen geleden in januari, nu spreken experts al over februari. Hoe komt het toch dat de cijfers stagneren? Moeten we opnieuw in een strenge lockdown ? Viroloog Marc Van Ranst: “Mensen moeten alleen gaan winkelen, maar overal - zelfs in supermarkten - zie je mensen per twee, of soms per drie of vier binnengaan. Mensen denken enkel aan zichzelf. Ik, ik, ik.”