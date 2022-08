Aantal zelfdodingen in 2020 bleef stabiel, behalve bij mannen ouder dan 75: isolement tijdens lockdowns blijkt nu toch grote risicofactor

Het aantal mannelijke 75-plussers dat zichzelf in Vlaanderen van het leven beroofde, steeg in de piekperiodes van corona in 2020 met ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg & Gezondheid. “Internationaal had corona weinig invloed op het aantal suïcides, dat het in die specifieke groep wel stijgt, heeft ons verrast”, zegt Eva Dumon, wetenschappelijk medewerkster van het Vlaamse Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP).