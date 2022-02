Aantal woonzorgcentra met bezoekverbod in dalende lijn

Par­ket-generaal Cassatie stelt dat Antwerpse kamer van inbeschul­di­ging­stel­ling gewraakt moet worden

De drie raadsheren van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling die in het grote onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal moeten oordelen over de gebruikte bijzondere opsporingsmethodes, moeten gewraakt worden. Dat stelt het parket-generaal bij het Hof van Cassatie. De raadsheren hebben in een eerdere fase, naar aanleiding van de spijtoptantenregeling van Dejan Veljkovic, immers al geoordeeld over dezelfde bijzondere opsporingsmethodes. Het Hof van Cassatie doet later op de dag uitspraak.

11:13