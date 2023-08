Aantal woonleningen op laagste peil in 16 jaar: “Logisch dat de markt stilvalt”

Borden met ‘verkocht’ of ‘matched’ zien we dit jaar alsmaar minder in ons straatbeeld want het is jaren geleden dat er nog zo weinig hypotheken zijn afgesloten. In 2015 kende het aantal woonleningen een spectaculaire stijging met zo’n 235.000 leningen, maar nu de rentes weer stijgen, daalt het aantal woonleningen tot 70.000. Het is sinds 2007 geleden dat er zo weinig woonleningen worden verstrekt.