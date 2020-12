Aantal woningbranden meer dan 30 procent gestegen op jaar tijd, ook aantal gevallen van agressie tegen brandweerlui in stijgende lijn

Het aantal woningbranden in ons land is tussen 2018 en 2019 met 31,7 procent gestegen, van 8.686 tot 11.452. Dat tonen de nieuwste cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vrijdag aan. Ook het aantal gevallen van agressie tegen brandweerlui zit in stijgende lijn.

Het kenniscentrum registreerde exact 4.180 woningenbranden bij appartementen en 7.272 bij eengezinswoningen. In 2018 waren er dat maar respectievelijk 2.477 en 6.209. Hier gaat het om cijfers van 32 van de 35 hulpverleningszones, die de cijfers tijdig aangeleverd hebben. De zones Hainaut Centre, Hainaut Est en Liège Zone 6 zijn niet inbegrepen. In 2019 lieten bij die woningbranden 37 mensen ter plaatse het leven, zo blijkt uit de interventieverslagen. In 2018 waren er dat 33.

Voorts blijkt dat de hulpverleningszones in 2019 wel 231.571 interventies uitgevoerd hebben, interventies voor dringende geneeskundige hulp niet meegerekend. In meer dan 135.000 gevallen (58,3 procent) gaat het om een interventie in de categorie 'reddingen en technische interventies'. Dat kan gaan van het redden van mensen die gekneld zijn in een voertuig, het vrijmaken van de weg of interventies met gevaarlijke dieren tot interventies bij stormschade of overstromingen. Brandinterventies zijn goed voor 34.712 gevallen of zowat 15 procent.

Tussen 2018 en 2019 daalde het aantal brandweerinterventies fors, met net geen 20 procent. Vooral de 'reddingen en technische interventies' namen af (-27,6 procent), omdat er een pak minder interventies voor gevaarlijke dieren (veelal wespennesten) waren (-54,3 procent tot 49.453).

Verbale en fysieke agressie

"Het aantal meldingen van geweld tegen hulpverleners van de brandweer is de laatste jaren opvallend gestegen", zegt het kenniscentrum nog. Het totale aantal steeg van 170 tot 187. Voor verbale agressie was er een kleine daling, fysieke agressie steeg van 27 tot 49 meldingen. In 2019 lieten tot slot twee brandweermannen het leven bij een gebouwbrand in Beringen.

Binnenlandse Zaken is overigens nog op zoek naar versterking voor de noodcentrales. Voor de meldkamers Leuven, Gent, Antwerpen, Brugge en Hasselt worden 50 operatoren en calltakers gezocht.