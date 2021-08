Aantal werkende studenten zo goed als opnieuw op niveau van voor coronacrisis

Al 109 verkeersdo­den, één daarvan is de vriendin van Niels: “Dat kom je nooit meer te boven”

9 augustus Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen blijft stijgen. In de eerste helft van het jaar zijn er 109 mensen gestorven in het verkeer - het hoogste aantal in vijf jaar. 109 doden betekent ook 109 families die een geliefde nooit meer terugzien. Niels De Vleesschouwer getuigt over hoe hij z’n vriendin Kirsten verloor bij een fietsongeval. Niels zag het drama met eigen ogen gebeuren.