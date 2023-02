Aantal vrouwen in de bouwsector stijgt, maar blijft laag

Na overlijden van 11-jarig meisje aan vogelgriep: moeten we ons zorgen maken of niet? “Een vaccin is moeilijk te maken”

Een variant van de vogelgriep heeft afgelopen maanden wereldwijd een recordaantal sterfgevallen onder vogels veroorzaakt. Besmette wilde vogels of pluimvee kunnen in zeldzame gevallen ook gevaarlijk zijn voor mensen: zo is gisteren een 11-jarig meisje in Cambodja gestorven aan de gevolgen van vogelgriep. Moeten we ons nu zorgen maken? En wat kan je doen om jezelf en je dieren te beschermen? Onderzoeker Gunther Antonissen (UGent) legt uit.