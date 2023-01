Aantal vrouwen dat eicellen doneert is verdubbeld. Mama (29) getuigt: “Ik wilde vrouwen helpen met hun kinderwens toen bleek dat ik zelf eicellen nodig had”

Steeds meer vrouwen doneren eicellen. Dat blijkt uit cijfers van fertiliteitscentra. In de fertiliteitskliniek van UZ Brussel - de grootste in ons land - gaat het zelfs om een verdubbeling tegenover voor corona. Mama Efka (29) die haar eicellen doneerde, maar dan te horen kreeg dat ze onvruchtbaar was en zelf eicellen nodig had, getuigt: “Ik ga met de deur in huis vallen, maar de kans dat u natuurlijk zwanger raakt, is onbestaande.”