Aantal Vlaamse woonleningen steeg bijna 9 procent in 2022 dankzij gunstige voorwaarden

België is Europees kampioen staken, zo blijkt uit onderzoek

Per duizend werknemers is er in België sprake van 97 stakingsdagen per jaar in de periode 2011-2020. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut WSI van de Hans-Böckler-Stichting, een orgaan van Duitse vakbonden. Frankrijk staat op de 2e stek met 93 stakingsdagen door arbeidsconflicten.