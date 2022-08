Aantal verkeersdoden sterk gestegen sinds begin dit jaar, 5 ongevallen per dag met e-step: “Cijfers zien er echt niet goed uit”

Het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen is in de eerste helft van het jaar met 39 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. In totaal 231 mensen kwamen om het leven, bijna evenveel als voor de coronacrisis. Ook het aantal ongevallen met e-steps en elektrische fietsen neemt toe. “We spreken al over vijf ongevallen per dag met een e-step”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias aan Freek Braeckamn bij HLN Live. “De cijfers zien er echt niet goed uit.”

“In de verkeersveiligheidsbarometer bekijken we de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar. We doen dit elke drie maanden. Dit zijn de cijfers vanaf begin dit jaar tot eind juli. We hebben die cijfers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. We spreken hier over het aantal doden ter plekke. Er zijn natuurlijk ook mensen die overlijden in het ziekenhuis. Dat aantal is nog niet bij deze cijfers geteld. De huidige balans is dus nog zwaarder dan we nu communiceren”, zegt Stef Willems van Veiligheidsinstituut Vias bij HLN Live.

“Er kwamen 231 personen om het leven (+40 procent). Vorig jaar waren dat er 166. Toen waren er nog heel wat beperkingen omwille van de coronapandemie, ook 2020 was een atypisch jaar”, gaat Willems verder. “Eigenlijk zitten we nu ongeveer op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie in 2019.”

Het aantal overleden voetgangers steeg van 13 naar 35 doden, een verontrustende tendens. Die stijging kan niet uitsluitend verklaard worden door het verschrikkelijke ongeval in Strépy waarbij zes voetgangers/carnavalisten om het leven kwamen. Vias registreert ook een stijging van ongevallen met bromfietsen (+28 procent), fietsen (+23 procent) en voetgangers (+20 procent).“Alles wat kwetsbaar is in ons verkeer, zullen we extra moeten beschermen. Die cijfers zien er echt niet goed uit.”

Aantal verkeersdoden In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 99 naar 113. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. In Wallonië was de stijging nog groter dan in Vlaanderen (111 doden in plaats van 63). In Brussel steeg het dodental van 4 naar 7. In Vlaanderen was de stijging het grootste in de provincie West-Vlaanderen. Daar steeg het aantal doden van 13 naar 31. Twaalf doden daarvan vielen in ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 18 naar 24. Antwerpen kende een status quo. In Limburg (-4 doden) en Vlaams-Brabant (-6 doden) was de balans positiever dan vorig jaar.

Enorme stijging van ongevallen met e-steps en elektrische fietsen

Sinds kort houdt Vias ook aparte cijfers bij voor elektrische fietsen en e-steps. “In de eerste zes maanden van dit jaar zien we 2,5 keer meer ongevallen met elektrische steps dan vorig jaar in dezelfde periode”, verduidelijkt Willems. In Vlaanderen verdubbelt het aantal ongevallen met een e-step van 181 naar 388.

“Enerzijds is er een betere registratie van het aantal ongevallen met e-steps, anderzijds gebeuren er meer ongevallen op het terrein. We spreken nu toch al over 5 ongevallen per dag met een elektrische step. Vanaf 1 juli zijn er nieuwe regels ingevoerd. Laat ons hopen dat die een effect hebben. Zo geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Ook mag er niet meer op het trottoir gereden worden en mag men niet meer met twee op een step. Bij 11 procent van de ongevallen met een e-step waren de bestuurders jonger dan 16 jaar.”

Het aantal ongevallen met fietsers stijgt met meer dan 20 procent. Er gebeurden 4.581 letselongevallen, het hoogste aantal dat we de laatste 10 jaar noteerden. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen steeg enorm. Er gebeurden 1.433 letselongevallen ten opzichte van 977 vorig jaar, een stijging met 47 procent.

Aantal letselongevallen Het aantal letselongevallen steeg in de drie regio’s: van 4.433 naar 4.954 in Wallonië (+12 procent), van 9.513 naar 11.534 in Vlaanderen (+21 procent) en van 1.578 naar 2.079 in Brussel (+32 procent). Nationaal stijgt het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de vrachtwagenongevallen. Dat aantal blijft stabiel.

Cijfers halveren

“De cijfers moeten zakken. Er zijn doelstellingen op internationaal, nationaal en regionaal niveau gesteld dat de cijfers tegen 2030 moeten halveren. Men heeft het referentiejaar 2019 gebruikt. De laatste vijf jaar is er geen structurele verbetering meer van de verkeersveiligheid in ons land. De cijfers stagneren. Dat kun je niet tolereren.”

“Zwakke weggebruikers moeten zich in alle veiligheid kunnen verplaatsen. We moeten daar echt op inzetten de komende jaren. Dat kan onder andere door nog meer op veilige infrastructuur in te zetten. Onlangs hebben we nog een studie naar buiten gebracht over het rijbewijs met punten. Dat kan ook een hulpmiddel zijn om hardleerse chauffeurs sneller tot inkeer te brengen. Het is geen wondermiddel, maar wel een hulpmiddel dat ontbreekt in ons land. Vias durft te pleiten om dit in te voeren”, besluit Willems bij HLN Live.