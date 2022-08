Aantal verkeersdoden sterk gestegen sinds begin dit jaar: 231 mensen overleden

Het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen is in de eerste helft van het jaar met 39 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. In totaal 231 mensen kwamen om het leven, bijna evenveel als voor de coronacrisis. Het aantal omgekomen voetgangers bij ongevallen is meer dan verdubbeld: van 13 naar 35.

In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 99 naar 113. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. In Wallonië was de stijging nog groter dan in Vlaanderen (111 doden in plaats van 63). In Brussel steeg het dodental van 4 naar 7. Het aantal letselongevallen steeg in de drie regio’s: van 4.433 naar 4.954 in Wallonië (+12 procent), van 9.513 naar 11.534 in Vlaanderen (+21 procent) en van 1.578 naar 2.079 in Brussel (+32 procent).

In Vlaanderen was de stijging het grootste in de provincie West-Vlaanderen. Daar steeg het aantal doden van 13 naar 31. Twaalf doden daarvan vielen in ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 18 naar 24. Antwerpen kende een status quo. In Limburg (-4 doden) en Vlaams-Brabant (-6 doden) was de balans positiever dan vorig jaar.

Het aantal overleden voetgangers steeg van 13 naar 35 doden, een verontrustende tendens. Die stijging kan niet uitsluitend verklaard worden door het verschrikkelijke ongeval in Strépy waarbij zes voetgangers/carnavalisten om het leven kwamen, stipt Vias aan.

Letselongevallen

Nationaal stijgt het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de vrachtwagenongevallen. Dat aantal blijft stabiel. In Vlaanderen verdubbelt het aantal ongevallen met een e-step ook (van 181 naar 388). Het aantal ongevallen met fietsers stijgt met meer dan 20 procent. Er gebeurden 4.581 letselongevallen, het hoogste aantal dat we de laatste 10 jaar noteerden. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen steeg enorm. Er gebeurden 1.433 letselongevallen ten opzichte van 977 vorig jaar, een stijging met 47 procent.

In Brussel is het aantal letselongevallen met 32 procent gestegen. Bij bijna een op de vijf ongevallen (393 op 2.079) is een elektrische step betrokken. Vias registreert ook een stijging van ongevallen met bromfietsen (+28 procent), fietsen (+23 procent) en voetgangers (+20 procent).

“We komen nu uit op ongeveer hetzelfde peil als voor de coronapandemie in 2019. Er is de laatste vijf jaar geen structurele daling meer waarneembaar van het aantal verkeersdoden in ons land. Deze barometer toont meer dan ooit aan dat de uitdaging ligt in het beter beschermen van alle kwetsbare weggebruikers”, besluit Vias.