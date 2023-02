Aantal verkeersdoden in EU stijgt, maar blijft onder niveau van voor coronacrisis

In 2022 lieten zowat 20.600 mensen het leven bij een verkeersongeval. Dat zijn er meer dan in 2021, maar het zijn er 2.000 minder (-10 procent) dan in 2019, het jaar voordat de coronacrisis losbarstte.

De evolutie is wel niet overal dezelfde in Europa. Sommige landen scoren slechter dan in precoronatijd. Dat is onder meer het geval voor Nederland (+4 procent van 2019 tot 2022) en Ierland (+11 procent). Op de wegen in België komt het aantal doden volgens de voorlopige cijfers lager uit dan in 2019 (-7 procent), ook al is er een stijging (52 doden per miljoen inwoners) tegenover 2020 (43 doden) en 2021 (45 doden).