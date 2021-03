Aantal vacatures op laagste peil in vier jaar

Er waren tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar bijna 16.000 (of ruim 12 procent) minder vacatures dan in het derde kwartaal. De ondernemingen zochten 98.600 mensen voor een vaste job en ze hadden 16.953 vacatures voor interimbanen.



De coronacrisis liet zich vorig jaar duidelijk voelen in de vacaturecijfers. In de eerste twee kwartalen daalden de vacatures fors, in het derde kwartaal was er een heropleving. Maar die was dus van korte duur.



De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de ondernemingen - zakte tot 2,91 procent, na 3,26 procent in het derde kwartaal.



Met 65 procent van alle vacatures in België blijft Vlaanderen het gewest met het hoogste aantal vacatures in het land. Dan volgen Wallonië met 21 procent en Brussel met 14 procent. De vacaturegraad blijft ook hoger in Vlaanderen (3,18 procent) dan in Brussel (2,78 procent) en Wallonië (2,35 procent).