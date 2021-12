Aantal steekincidenten in ons land neemt toe, steeds vaker minderjarigen betrokken

Oostende Drie steekpar­tij­en op rij: moet de Oostende­naar zich zorgen maken? “Als je je in bepaalde milieus begeeft, dan wel, ja”

Drie steekpartijen in vier dagen in Oostende. Bij politie en parket beamen ze: dat klinkt spectaculair en zorgwekkend. Worden er effectief sneller messen getrokken dan vroeger? Is het onveiliger in de stad en vertaalt zich dat ook in cijfers? Of zijn we niet meer gewoon om met elkaar om te gaan door corona? We leggen het voor aan korpschef Philip Caestecker, procureur des Konings Fien Maddens en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “In een grote stad zoals Oostende criminaliteit volledig in de kiem smoren? Dat is een utopie.”

8 oktober