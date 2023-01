Aantal sociale woningen met een warmtepomp gestegen met 113 procent

Momenteel beschikken zowat 3.500 sociale woningen over zonnepanelen. Dat is een stijging van 46,8 procent tegenover 2021. Ook het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen die beschikken over sociale woningen met zonnepanelen stijgt van 53 naar 64 maatschappijen. Bij de zonneboilers is er ook een toename te merken. Momenteel telt het patrimonium 9.729 woningen met zonneboiler bij 66 sociale huisvestingsmaatschappijen. Een duizendtal (954) sociale woningen beschikt al over een warmtepomp. Dat is een stijging van maar liefst 113 procent tegenover de 447 woningen in 2021. Ook het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen die beschikken over sociale woningen met een warmtepomp stijgt van 8 in 2021 naar 18 in 2022.