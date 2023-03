Aantal snelheidsboetes nam vorig jaar met 27% toe: “In zone 30 rijden acht op de tien bestuurders te snel”

Excentrie­ke kleermaker (32) gaat in kostuum Kilimanja­ro beklimmen: “Toen ik 9 jaar was, kreeg ik van mijn opa mijn eerste blauwe blazer. Ik was zo fier als een gieter”

Wie wil weten of zot zijn zeer doet, kan het binnenkort aan Tommaso Bordoni (32) vragen. De Leuvense kleermaker gaat in september in een driedelig maatpak en kostuumschoenen de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro, beklimmen. “Ik wil dat iedereen op die berg naar mij kijkt en denkt: what the f**k is die aan het doen?”