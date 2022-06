Aantal peuters met overgewicht daalt weer

BV Personal trainer Lesley Dada houdt Silvy De Bie fysiek en mentaal gezond: “Ze komt bedreigend over maar geloof me, ze heeft een gouden hart”

In ‘Personal Trainers’ op Play4 maken we kennis met ex-wereldkampioene thaiboksen Lesley Dada (39). In haar trainingsstudio Overdrivesports in Geel krijgt ze heel wat bekende Vlamingen over de vloer. Een van hen is zangeres Silvy De Bie (41). “Lesley is een drilmeester maar ze pept me op als het minder gaat”, klinkt het in Story.

19 juni