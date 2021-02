Aantal pestzaken op het werk nog steeds hoog, ondanks massaal telewerk

Dilsen-Stokkem “Ik ga je tien keer per dag raken”: het volledige verhaal van de zware pesterijen bij Aldi, die het bedrijf 200.000 euro kostten

31 januari Beledigingen over haar uiterlijk. Informatie achterhouden om haar fouten te laten maken. En haar nieuwe wagen moet ze aan de achterzijde van het gebouw parkeren, na een complimentje van de directeur. In 2015 wordt M. uit Dilsen-Stokkem geviseerd door haar baas bij Aldi in het Nederlandse Best. En dat geeft hij na een tijd zelfs toe. “Had je maar niet naar de directie moeten stappen om mijn gedrag aan te kaarten”, klinkt het. Twee zelfmoordpogingen later krijgt M. nu gelijk voor de rechtbank. Een voorbeeldzaak, zo klinkt het in Nederland. Omdat het echtpaar wil dat zoiets nooit meer kan gebeuren, doen ze één keer het volledige verhaal.