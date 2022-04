Aantal personen met enkelband blijft stijgen in Vlaanderen

Van enkelbanden die werden aangesloten in 2021, gingen 1.880 nieuwe enkelbanden naar personen die nog minder dan drie maanden van hun gevangenisstraf dienden uit te zitten. In dat geval kan de resterende gevangenisstraf omgezet worden in een korte periode van elektronisch toezicht: de thuisdetentie. Ook 825 mensen met een strafrestant van langer dan drie maanden kregen een enkelband.

Opvallend is dat het aantal enkelbanden in het kader van voorlopige hechtenis gestegen is tot een vierde van de mandaten, namelijk 1.096 gevallen. Die toepassing van het elektronisch toezicht komt door de jaren heen steeds vaker voor: in 2018 werden 495 enkelbanden voor die reden aangesloten, in 2019 waren dat er 590 en in 2020 al 945.