Aantal patiënten in ziekenhuizen duikt onder de 2.000: “Besmettingscijfers zullen vermoedelijk over week tot tien dagen weer gaan stijgen”

Het aantal Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen is de voorbije dagen onder de 2.000 gezakt. Dat blijkt maandag uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Afgelopen vrijdag lagen er nog 2.052 coronapatiënten in het ziekenhuis. Op Kerstmis (zaterdag) daalde dat aantal - voor het eerst sinds begin november - nog eens onder de 2.000 en bedroeg het 1.923. Gisteren (zondag) steeg dat aantal opnieuw lichtjes naar 1.946.

Het aantal patiënten op intensieve zorg neemt ook af. Op 24 december lagen nog 651 mensen op intensive care, zaterdag zakte dat aantal naar 640 en zondag naar 632.

Tests

Tussen 17 december en 23 december werden 485.978 tests uitgevoerd, waarvan 52.539 positief waren. De positiviteitsratio bedroeg 10,81 procent. Ook dat is een daling. Zaterdag bedroeg de positiviteitsratio nog 11,6 procent. Toen ging het om een daling van 3,3 procent.

Volgens het kabinet-Vandenbroucke is ook het aantal besmettingen de voorbije dagen gedaald, maar die cijfers geven mogelijk een vertekend beeld vanwege de kerstdagen. Experten verwachten trouwens, door de snelle verspreiding van de omikronvariant, dat de cijfers de komende dagen opnieuw zullen gaan stijgen.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © HLN

“We zien op dit moment nog een daling, maar ze begint al wat te vertragen”, analyseert ook biostatisticus Geert Molenberghs. “Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de cijfers binnenkort zullen beginnen te stijgen door de opmars van de omikronvariant. Bij ons zitten we met omikron nu al rond de 50 procent van de bevestigde gevallen. In landen als het Verenigd Koninkrijk is dat al 85 tot 90 procent en in Londen zelfs bijna 100 procent. Daar is het aantal besmettingen echt geëxplodeerd. Enkele weken geleden zagen de Britten nog 30.000 nieuwe gevallen per dag. Dat zijn er nu 120.000 per dag.”

Voorlopig is er echter geen gelijkaardige explosie in de Britse ziekenhuisopnames te zien en dat is een gunstig signaal. “We moeten wel voorzichtig blijven, want de meeste besmettingen zijn nog zeer recent en kunnen de komende dagen alsnog voor extra druk op de ziekenhuizen zorgen”, aldus Molenberghs.

Wanneer de besmettingscijfers in ons land exáct zullen beginnen te stijgen is moeilijk te zeggen, klinkt het. “We zien dat de daling begint af te nemen. Ze zal zachtjes omslaan in een stijging, vermoedelijk over een week tot tien dagen. Maar het is moeilijk om exact te zeggen, ook omdat het een vakantieperiode is. De feestdagen zullen dan weer vermoedelijk tot extra contacten leiden.”

Maatregelen

Mogelijk zal de stijging in ons land wel minder fel zijn dan in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. “Daar waren amper maatregelen van kracht toen de omikronvariant begon te circuleren, in tegenstelling tot bij ons. Wij zaten toen nog in een deltagolf die afgebouwd moest worden, waardoor enkele ingrijpende maatregelen golden. Het is mogelijk dat de stijging daardoor bij ons minder fel zal zijn, maar dat is af te wachten. We hebben het natuurlijk zelf in de hand door het beperken van onze sociale contacten.”

