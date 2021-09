Aantal overnachtingen stijgt door binnenlands toerisme

Kortrijk Kortrijkse schepen Axel Weydts (Vooruit) noemt Tom Van Grieken ‘stuk nazicra­puul’, Vlaams Belang dient klacht in voor haatspraak

9:34 De geschiedenis herhaalt zich. Nadat schepen Axel Weydts (Vooruit) in februari 2020 ‘fascist’ riep naar Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch in de gemeenteraad van Kortrijk, nam de socialist deze keer Tom Van Grieken op de korrel. Door de nationaal Vlaams Belang-voorzitter op Twitter uit te schelden voor ‘stuk nazicrapuul’. Vlaams Belang dient een klacht in voor haatspraak.