Aantal oplichtingen door vriendschapsfraude piekt: “Ik wantrouw ieder sms’je, iedere mail”

Bitcoin

Anneke (schuilnaam) is maar liefst 67.000 euro kwijtgespeeld door vriendschapsfraude. Ze wil anoniem getuigen om andere te waarschuwen: “We hebben mekaar leren kennen via Tinder en hebben heel veel telefoongesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft hij mij kunnen overtuigen om mijn spaargeld te investeren in bitcoins. Toen ik zag dat dat echt serieus opbracht, werd ik ook overtuigd om een lening op te nemen en nog meer te investeren in die bitcoins. Maar uiteindelijk kwam dat allemaal bij hem terecht, in plaats van bij mij.” Anneke beseft dat ze naïef is geweest, maar ze is lang niet de enige die in de val is getrapt en die iemand die ze niet kent blindelings heeft vertrouwd online.