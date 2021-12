Aantal omikronbesmettingen in België op twee dagen tijd verdubbeld: 27 procent van alle besmettingen zijn met omikronvariant

INTERVIEW. Professor verpleeg­kun­de schudt overheid en experten wakker: “Niet het virus, maar chaotisch beleid doet zorgsector kraken”

In de zomer van 2020 schreef professor Verplegingswetenschappen Eva Goossens (UAntwerpen) samen met twaalf collega’s een open brief. “Geef ons een zitje in de cockpit van het crisisbeleid, want de zorgsector staat op instorten.” Anderhalf jaar later stelt ze vast dat niemand die noodkreet ernstig nam. “De overheid blijft vasthouden aan adviseurs die veel van het virus weten, maar weinig van het organiseren van de zorg. De sector is ondertussen volop aan het kraken. Niet door het virus, maar door chaotisch beleid.” Goossens pleit voor een nieuwe strategie.

