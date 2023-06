Aantal lifecoaches in België verdubbeld: “Te veel mensen met ernstige problemen komen terecht bij niet-gekwalificeerde mensen”

Van lifecoach over mental coach tot brain health coach: het aantal mensen dat zichzelf ‘coach’ noemt als beroep, is in ons land meer dan verdubbeld in twee jaar tijd. Het is dan ook niet moeilijk: bordje op je deur hangen, en klaar. Toch is het oppassen voor welke behandeling je naar een lifecoach stapt. Zo ontdekte onze reporter. “Je zit met situaties waarin een IT’er mensen met een eetstoornis behandelt. Dat is gevaarlijk én verboden.”