Aantal leefloners meer dan verdubbeld in twintig jaar tijd: 75 procent van hen woont in Wallonië en Brussel

Lerarente­kort al 20% groter dan vorig jaar: “Tegen 1 september zal de krapte nog toenemen”

Vorig schooljaar moesten al examens worden geschrapt wegens te weinig les, maar op 1 september dreigt het lerarentekort zich nog nijpender te manifesteren. Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat er momenteel net geen 3.200 niet-ingevulde vacatures zijn in het onderwijs, dat is 20% meer dan vorig jaar. In tien jaar tijd was het tekort nooit zo groot. “Maar de VDAB-cijfers zeggen nog niet alles, want scholen melden niet alle openstaande jobs aan bij de VDAB.”