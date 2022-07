Aantal kersentelers in Vlaanderen op tien jaar met 27 procent gedaald

Het aantal kersentelers in Vlaanderen is op amper tien jaar tijd met maar liefst 27 procent gedaald. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) heeft opgevraagd bij minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V).

Tussen 2010 en 2020 is het aantal bedrijven dat kersen teelt in Vlaanderen gedaald van 484 naar 355. Dat is een daling van ongeveer 27 procent of meer dan een kwart. Voor de provincie Limburg is het aantal kersentelers in deze periode zelfs met 35 procent gedaald: van 383 naar 248.

Vlaams Belang-parlementslid Roosmarijn Beckers ziet de daling met lede ogen aan. "Waar ooit de kersenteelt een ongelooflijk belangrijke sector was in onze provincie, lijkt die nu in sneltempo te verdwijnen. Meer dan een derde van de kersentelers is op tien jaar tijd verdwenen: dat zijn dramatische cijfers."

Perentelers

Niet alleen het aantal kersentelers gaat achteruit. Uit cijfers die Beckers eerder heeft opgevraagd, bleek dat ook het aantal perentelers in Vlaanderen afkalft. Dat aantal is tussen 2011 en 2020 gedaald van 960 naar 816, een daling met 15 procent. In Limburg, de provincie met veruit de meeste perentelers, is er sprake van een daling met 11,5 procent van 514 naar 455.

Volgens Vlaams Belang moet de Vlaamse regering iets doen aan de regelneverij en vormt ook het stikstofakkoord een "bedreiging" voor de fruittelers. "Met name voor fruittelers in natuurgebieden ligt er een erg onzekere toekomst in het verschiet", klinkt het. "Deze Vlaamse regering maakt het onze landbouwers steeds moeilijker, en dat uit zich ook in de cijfers", besluit Beckers.