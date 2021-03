Aantal kabinetsleden regering-Jambon blijft ruim onder plafond

Oud-pre­mier Wilmès: “Huidige verdeling van de bevoegdhe­den is niet adequaat om crisis te beheersen”

12:53 “Het is duidelijk dat de huidige verdeling van de bevoegdheden, met name op vlak van gezondheid, niet adequaat is om een dergelijke crisis te beheersen”. Dat heeft voormalig premier en minister van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd in de coronacommissie van de Kamer, waar ze tekst en uitleg kwam geven over het verloop van de pandemie in ons land. “Dit moet op de tafel van de staatshervorming komen”, voegde ze er aan toe.