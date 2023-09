Aantal kabeldiefstallen bij spoorwegen daalt weer na recordjaar

Lichaam van een al maanden overleden vrouw ontdekt nabij Namen: zoon verdacht

In Gesves, een gemeente nabij Namen, is afgelopen zaterdag het levenloze lichaam aangetroffen van een vrouw. Het lichaam van de tachtiger (de dame werd geboren in 1939) bevond zich in haar woning, meldt het parket van Namen dinsdag. Opvallend is dat de vrouw al enkele maanden overleden zou zijn. De zoon die samenwoonde met haar, wordt verdacht.