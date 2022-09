Aantal jeugddossiers in Brussels rechtsgebied op vijf jaar tijd met kwart gestegen

IN KAART. Bekijk hier of één van de 2.500 histori­sche stortplaat­sen in jouw buurt ligt

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft oude stortplaatsen in Vlaanderen in kaart gebracht. Het gaat over ruim 2.500 stortplaatsen, met een totale oppervlakte van meer dan honderd vierkante kilometer. De inventarisatie moet toelaten om de ruimtes later te hergebruiken als bijvoorbeeld bedrijventerrein of natuurgebied, zo blijkt dinsdag uit een mededeling van de afvalstoffenmaatschappij.

31 augustus